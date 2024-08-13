В Сокольниках перестраивают "Орнитарий"

Уже скоро на новом месте появятся большой вольер для полетов и новые помещения для пернатых постояльцев

В Сокольниках для пернатых возводят новый "Орнитарий". Причем вписывают его в привычный ландшафт максимально бережно и деликатно. Так что это событие не просто радостное - долгожданное!

"Мы подобрали взамен старого орнитария площадку для строительства нового. Здесь будет здание администрации, санитарные комнаты, здание охраны. И небольшие вольеры для маленьких хищных птиц и для крупных хищников", - рассказал Алексей Калуцков, заместитель руководителя технического заказчика.

Эти новые вольеры очень ждут две сотни обитателей старого "Орнитария", появившегося в Сокольниках больше 10 лет назад. Постояльцы здесь, конечно, разные - большие и маленькие, экзотические и не очень. Кто-то сам приковылял, будучи раненым. Кого-то принесли. Точно зная, что здесь помогут.

Выходили и филина Бубу, и говорящего ворона Яшку. А канюк-курганник по имени Вулкан настолько привык к ласке и заботе, что даже позволяет себе птичьи вольности.

"Он у нас каждый год улетает. Рецидивист. Улетает где-то в июле - и теряется. 10 дней - ни слуху, ни духу. Но так как он сам охотиться не может, через 10 дней ему кушать хочется, тяга к свободе ослабевает. И он опять в парке Сокольники, где-то в окрестностях садится на невысокую горизонтальную ветку. Сидит и ждет", - рассказал Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".

Так нуждающиеся в полетах птицы скоро получат возможность парить сполна. На территории нового "Орнитария" в Сокольниках появятся не только самые современные вольеры, но и уникальный разлеточник.

"Высота разлеточника - 24 метра. Таких высоких ни в Москве, ни в Российской Федерации нет. Это огромная металлоконструкция. Изнутри там обтянуто сеткой для того, чтобы обеспечить возможность безопасного полета птиц. Тренировки и так далее", - объяснил Сергей Маршев, генеральный директор ЗАО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт градостроительного и системного проектирования", главный проектировщик по Сокольникам.

В этой новой изящной конструкции будут специальные окна для тех, кто захочет своими глазами увидеть, как можно заново научиться летать.

Соколы с ястребами как никогда сосредоточены. Судя по всему, готовятся к скорому новоселью. И к тому, что ворон Яшка, увидев новый "Орнитарий", обязательно скажет: "Хороший!".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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