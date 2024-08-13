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Выставка "Конструкция творчества" открылась на "Винзаводе"

14:58
  • вторник
  • 13 августа 2024

Она посвящена профессии строителя

Во вторник в центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка "Конструкция творчества". Она посвящена профессии строителя. Мероприятие проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

В центре экспозиции - необычный мост. Он в стадии строительства: установлены леса, горят рабочие лампочки. А соединяет эта конструкция две эпохи. С одной стороны, представлено изобразительное искусство в виде плакатов советского времени на тему строительства. А с другой - свои работы демонстрируют современные художники.

"Необходимо популяризировать профессию строителей. И такие не совсем классические формат помогают привлечь внимание к профессии, романтизировать ее и для подрастающего поколения", - отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
Выставка "Конструкция творчества"
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