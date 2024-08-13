Выставка "Конструкция творчества" открылась на "Винзаводе"

Она посвящена профессии строителя

Во вторник в центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка "Конструкция творчества". Она посвящена профессии строителя. Мероприятие проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

В центре экспозиции - необычный мост. Он в стадии строительства: установлены леса, горят рабочие лампочки. А соединяет эта конструкция две эпохи. С одной стороны, представлено изобразительное искусство в виде плакатов советского времени на тему строительства. А с другой - свои работы демонстрируют современные художники.

"Необходимо популяризировать профессию строителей. И такие не совсем классические формат помогают привлечь внимание к профессии, романтизировать ее и для подрастающего поколения", - отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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