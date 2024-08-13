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Количество гроз в Москве троекратно увеличилось

15:13
  • вторник
  • 13 августа 2024

По сравнению с двадцатым веком

Совсем недавно произошла трагедия в парке "Патриот" - от удара молнии погиб мужчина. Другие страшные кадры - из подмосковной Балашихи. Пострадавшему выжить также не удалось.

Футболист Иван Заборовский - из тех, кто "родился в рубашке". С молнией встретился четыре года назад. Тогда ему было шестнадцать, он тренировался на стадионе в Орехове-Зуеве.

"Это был обычный день, не было ни дождя, ни грома. Вышел из дома, очнулся уже в больнице", - рассказывает Иван.

Он - вратарь, разминался в стороне от команды. После удара молнии сразу же потерял сознание. Футболка и бутсы дымились. Клиническая смерть, остановка сердца. До приезда скорой тренер и медсестра оказывали Ивану первую помощь. Три дня он был в искусственной коме. Потом два месяца восстанавливался. Молния прошла через все тело, задела разные органы. Остались шрамы на груди и ногах.

"У меня лопнула барабанная перепонка на правом ухе. Делали пластику. Но слух не восстановился, к сожалению", - продолжает Иван.

Возникающая в грозовых облаках молния - электрический разряд. А человек для нее, по сути, антенна. Особенно, если в руках или на теле есть что-то металлическое. Механизм действия молний изучают уже столетия, воспроизводят в лабораториях. И даже в Московском Планетарии на специальном аппарате.

"Здесь сила тока - это микро-микро-амперы, которые человеку безвредны. В молнии же очень большая сила тока, очень высокое напряжение - в миллионы раз больше, чем здесь, в миллиарды раз", - отметил Александр Перхняк, руководитель астрономического комплекса обсерватории Московского Планетария.

Нынешнее лето в Москве - довольно жаркое. И неслучайно - с большим количеством гроз. Ученые прогнозируют - в будущем они станут еще чаще.

"Это является одним из следствий происходящего глобального потепления. Дело в том, что гроза - это следствие развития глубокой конвекции в атмосфере, а глубокая конвекция в атмосфере возникает в случае сильного нагрева поверхности", - объяснил Алексей Елисеев, главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова.

Не исключено, что очередная жаркая пора приведет и к появлению в столице довольно редких шаровых молний, считают физики. Владимир Бычков изучает их уже много лет. Сам наблюдал трижды. Объясняет механизм возникновения - линейная молния бьет в почву, образуется полость, в которой формируется светящийся горячий пар. Как только на поверхности объекта появляется заряд, он становится чрезвычайно опасным. Такой шар летит со скоростью звука и способен проникать в разные отверстия. Шаровые молни уже не раз уличали в воровстве украшений из металла.

"Нам прислали фотографию и описание человека, который был на Рижском взморье и у него была золотая цепочка. Вдруг появилась шаровая молния, то есть шарик, светящийся желтый яркий шарик, который ударил его в эту цепочку. Человек, естественно, лишился чувств. И потом оказалось, что пропала золотая цепочка", - рассказал Владимир.

Удивительно, но люди при этом остаются живы. Удар молнии далеко не всегда смертелен. Однако последствия бывают разными - это и ожоги, и повреждения центральной нервной системы, нарушения ритма сердца. Важно правильно вести себя во время грозы.

"На открытом месте выбирать более низкое какое-то пространство, присесть, не стоять рядом с высокими деревьями, мачтами городского освещения, лучше пользоваться дождевиком, а не зонтом. Не говорить по мобильному телефону во время грозы. А лучше всего - сидеть дома", - указал Роман Ямпольский, старший врач анестезиолог-реаниматолог Центра критических состояний департамента здравоохранения г. Москвы.

А Иван Заборовский после удара молнии постепенно вернулся к тренировкам. Подписал контракт с одним из клубов и сейчас играет в футбол. Сверхспособности, шутит, пока не открылись. Но он лучше других знает - после встречи с молнией все возможно. 

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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