Мотыльки бражника активизировались в Московском регионе

Эти насекомые совершенно безобидны и даже полезны

Климат так стремительно меняется, что на днях жители Западного Дегунина заметили у себя в районе колибри.

Однако очень быстро выяснилось, что за этих мелких птичек люди приняли бабочек. Дело в том, что в московском регионе активизировались мотыльки бражника. Эти насекомые совершенно безобидны и даже полезны. Их действительно легко принять за колибри. Они также быстро машут крыльями и зависают на одном месте. Нектар же пьют с помощью длинного хоботка. Бражники у нас не зимуют, а прилетают с юга. И их численность очень зависит от погоды.

"Это южный мигрант, в Московской области он перезимовать не может. И каждый год его численность зависит от того, насколько подходящие условия были весной на юге и летом у нас. В этом году на юге России был очень теплый апрель. Да и лето у нас теплее обычного. До этого подобная вспышка численности была в аномальном жарком 2010 году", - рассказал энтомолог Федор Пудовиков.

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