Темпы наступления наращиваются

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Лисичное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освободили подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

ВС продолжает удерживать индикативу и наращивать темпы наступления на донецком направлении.

Взятие Лисичного позволило ВС России выровнять линию фронта в направлении украинского хаба Димитров. Теперь наши войска могут продвигаться к Гродовке и Покровску (Красноармейску), передает ТАСС.

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