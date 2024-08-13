Лариса Долина из-за мошенников лишилась квартиры за 150 млн рублей

Певица якобы продала квартиру и передала неизвестным больше 100 млн рублей

Ларису Долину стала жертвой мошенников. 68-летняя продала шикарную квартиру в Хамовниках и перевела злоумышленникам более 100 млн рублей, утверждает SHOT.

По данным Telegram-канала, сегодня утром в квартиру певицы приехали пять человек, которые представились новыми собственниками. Охранники жилого комплекса им не поверили и вызвали полицию. Прибывший наряд задержал неизвестных. Сейчас сумма ущерба выясняется, как и обстоятельства сделки.

Рыночная стоимость элитной недвижимости составляет примерно 150 млн рублей.

На днях мошенники пытались продать пятикомнатную квартиру Долиной на торгах, используя старое видео, где она на камеру показывает свой паспорт.

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