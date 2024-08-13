Продавцы бытовой техники снизят цены на свои товары

Это повысит доступность электроники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила крупным продавцам электроники самостоятельно ограничивать цены и наценки.

С таким обращением ФАС обратилась к DNS, "М.Видео" и "Ситилинку" . По мнению регулятора, мера повысит доступность электроники и окажет положительное влияние на рынок

Ретейлеры ограничение цен поддержали, передает РИА Новости. В ближайшее время они подготовят список позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца - с конца августа до конца сентября, не исключена пролонгация.

Подобная мера действовала год назад: в августе 2023 года на фоне повышения цен продавцы электроники заморозили на два месяца цены на 30 категорий товаров.

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