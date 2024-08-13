Корабли Тихоокеанского флота начали переход через АТР

Отряд уже зашел в Малаккский пролив

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в рамках дальнего похода начинает переход через Азиатско-Тихоокеанский регион, зашел в Малаккский пролив. Об этом во вторник, 13 августа, рассказали в пресс-службе ТОФ.

В состав отряда входят гвардейского ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" и фрегат "Маршал Шапошников", сообщает РИА Новости.

7 августа в Венесуэле торжественно встретили корабль Балтийского флота "Смольный", который совершает дальний морской поход в качестве практики для более 300 курсантов военно-морских вузов. Учебное судно под звуки оркестра пришвартовалось в порту Ла-Гуайра.

Российский флот поддерживает готовность к борьбе с морскими беспилотниками противника. В июне масштабные военные учения проходили в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Российские моряки провели тренировки по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

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