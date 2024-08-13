В ООН запросили доступ в Курскую область для сбора данных о преступлениях ВСУ

Запрос направило Управление верховного комиссара ООН по правам человека

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило во вторник, 13 августа, что просит российские власти предоставить доступ на свою территорию для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области, где ВСУ стреляли по мирным жителям.

Как сообщает РИА Новости, в ООН заявили, что пытаются собрать информацию о предполагаемых преступлениях украинских военных в ходе нападения на Курскую область, однако "без доступа это очень сложно".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".

Российский лидер Владимир Путин, проводя совещание по ситуации в Курской области, подчеркнул: сейчас главное — выбить противника с российских территорий, обеспечить надежное прикрытие государственной границы, а также поддержать людей, которые нуждаются в помощи и защите.

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