Жителей Брянской области предупредили о фейковых звонках об эвакуации

Сотрудники МЧС не совершают обзвоны
В МЧС опровергли информацию о планирующейся эвакуации в Брянской области.
В ведомстве рассказали, что неизвестные от лица сотрудников министерства звонят местным жителям и сообщают о предстоящей эвакуации.
"Эта информация не соответствует действительности и является фейком", - сообщили в МЧС, добавив, что сотрудники не совершают обзвон граждан.
Ранее жителей Курской области предупредили о фейках, где якобы украинские подразделения дошли до города Льгов и находится в 15 километрах от Курской АЭС.
В настоящий момент в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram