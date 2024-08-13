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Жителей Брянской области предупредили о фейковых звонках об эвакуации

14:23
  • вторник
  • 13 августа 2024

Сотрудники МЧС не совершают обзвоны

В МЧС опровергли информацию о планирующейся эвакуации в Брянской области.

В ведомстве рассказали, что неизвестные от лица сотрудников министерства  звонят местным жителям и сообщают о предстоящей эвакуации.

"Эта информация не соответствует действительности и является фейком", - сообщили в МЧС, добавив, что сотрудники не совершают обзвон граждан.

Ранее жителей Курской области предупредили о фейках, где якобы украинские подразделения дошли до города Льгов и находится в 15 километрах от Курской АЭС.

В настоящий момент в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.

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