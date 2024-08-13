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Путин: Россия не оставляет без внимания Ближний Восток, несмотря на СВО

14:13
  • вторник
  • 13 августа 2024

Президент России принимает главу Палестинской автономии

Происходящее на Ближнем Востоке не остается без внимания России, несмотря на ситуацию, связанную со специальной военной операцией. Такое заявление сделал во вторник, 13 августа, российский лидер Владимир Путин, принимая президента Палестины Махмуда Аббаса. Переговоры политиков проходят в президентской резиденции в Ново-Огареве.
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Как подчеркнул Владимир Путин, "всем хорошо известно, что Россия сегодня, к сожалению, должна отстаивать свои интересы, своих людей защищать с оружием в руках". Тем не менее, события в ближневосточном регионе, безусловно, также пользуются вниманием Москвы.

Российская сторона "с большой болью и тревогой" наблюдает за гуманитарной катастрофой, от которой страдает палестинский народ, и делает все для его поддержки, цитирует президента России ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтверждал, что Москва готова принимать активное участие в нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Он указал, что к нынешним трагическим событиям в регионе привело нежелание Израиля и коллективного Запада выполнять решение ООН по созданию независимого палестинского государства.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева отмечала, что Соединенные Штаты добились корректировки текста резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в результате фактически выдав "лицензию на убийство" мирных палестинцев.

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