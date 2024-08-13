Действия киевского режима наводят на такие мысли

"Грязная бомба" на Украине, вероятнее всего, уже имеется. Такое заявление сделал во вторник, 13 августа, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Говоря о процессе создания "грязной бомбы", Кириллов отметил, что "секреты не будем раскрывать", однако "на самом деле это не так сложно", заявил военный "Звезде".

Ранее Кириллов подчеркивал, что западные страны продолжают ввозить радиохимические вещества на Украину, где их могут использовать для создания "грязной бомбы". Это оружие Киев впоследствии может применить "под чужим флагом", обвинив в преступлении Москву.

Об этой угрозе Россия предупреждает мировое сообщество уже не первый год. Летом 2023 года Служба внешней разведки России получила данные о решении государственной инспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. СВР расценила эти действия киевского режима как продолжение работы над "грязной бомбой".

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