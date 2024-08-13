Новая Третьяковка представила выставку финалистов конкурса "Россия. Горизонты - 2024"

Жители и гости столицы увидят произведения молодых художников, дизайнеров и фотографов со всей страны
В Новой Третьяковке открылась выставка финалистов конкурса "Россия. Горизонты - 2024".
Жители и гости столицы увидят произведения молодых художников, дизайнеров и фотографов со всей страны. Их работы посвящены культуре родного края. Конкурс был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Всего было пять номинаций: визуальное искусство, цифровой контент, дизайн одежды и аксессуаров, семья и культурный код. В итоге в экспозицию вошли лучшие произведения, сделанные в самых разных стилях и манерах: артхаус, соцреализм, поп-арт и многое другое.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram