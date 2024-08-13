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Новая Третьяковка представила выставку финалистов конкурса "Россия. Горизонты - 2024"

15:04
  • вторник
  • 13 августа 2024

Жители и гости столицы увидят произведения молодых художников, дизайнеров и фотографов со всей страны

В Новой Третьяковке открылась выставка финалистов конкурса "Россия. Горизонты - 2024".

Жители и гости столицы увидят произведения молодых художников, дизайнеров и фотографов со всей страны. Их работы посвящены культуре родного края. Конкурс был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всего было пять номинаций: визуальное искусство, цифровой контент, дизайн одежды и аксессуаров, семья и культурный код. В итоге в экспозицию вошли лучшие произведения, сделанные в самых разных стилях и манерах: артхаус, соцреализм, поп-арт и многое другое.

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Конкурс "Россия. Горизонты"
Конкурс "Россия. Горизонты"
Финалисты конкурса "Россия. Горизонты"
Финалисты конкурса "Россия. Горизонты"
Конкурс "Россия. Горизонты"
Конкурс "Россия. Горизонты"
Финалисты конкурса "Россия. Горизонты"
Финалисты конкурса "Россия. Горизонты"
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