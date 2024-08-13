Продолжается прием заявок на III Всероссийский конкурс и Телемарафон этнокультурных выставочных проектов

Подать заявку можно до 30 сентября

В 2024 году проводится III Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России". В нём могут принять участие некоммерческие организации, имеющие музей или выставочную экспозицию по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Цель конкурса в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы.

Прием заявок проводится через электронную форму по ссылке с 10 июля по 30 сентября 2024 г. Конкурсантам необходимо снять на видео экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью до 10 минут.

Конкурсная комиссия определит 12 лауреатов в шести номинациях: "Лучший выставочный проект музея", "Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации", "Лучший выставочный проект инициативной группы",

"Творческая экскурсия по этнокультурной выставке", "Уникальный экспонат этнокультурной выставки" и "Семейная этнокультурная выставка / Семейный этномузей". Ещё одного победителя выберут путём онлайн-голосования пользователи интернета.

Для участников конкурса проходит серия информационно-методических вебинаров о создании и продвижении этнобрендов территорий, современных выставочных технологиях, творческой подаче этнокультурной выставки, инструментах медиапродвижения и современных подходов по визуализации исторического этнокультурного материала.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на видеоканале "Ресурсная среда" и рекомендованы для трансляции в СМИ и на иных публичных демонстрационных площадках. Победители награждаются дипломами и принимают участие в итоговых мероприятиях в г. Москве:

дискуссионной площадке с представлением выставочного опыта и участием экспертов проекта, представителей национально-культурных организаций, СМИ, научного сообщества и др. в Общественной палате РФ;

методическом семинаре с мастер-классами по организации выставочной деятельности в современных условиях и медиасопровождению музейно-выставочной деятельности на факультете журналистики МГУ имени Ломоносова;

телемарафоне с творческой презентацией выставочных проектов победителей на Первом Российском Национальном канале.

Проект реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Подробная информация на странице конкурса.

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