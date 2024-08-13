Два ребенка пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Движение в районе аварии затруднено

Два ребенка пострадали в результате аварии на северо-востоке столицы. "Лада" и Ниссан" столкнулись на внешней стороне МКАДа - недалеко от развязки с Ярославским шоссе.

Водитель "Лады" хотел перестроиться, но столкнулся с другой легковушкой. Их отбросило на обочину, где одна из машин протаранила стеллу АЗС.

Пострадавшие дети - мальчики 11 и 14 лет - госпитализированы. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства аварии выясняются. Движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

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