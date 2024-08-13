Аббас назвал виновника отсутствия решения палестинской проблемы

Политик обсуждает этот вопрос с российским лидером

ООН не смогла решить палестинский вопрос из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Такое заявление сделал во вторник, 13 августа, президент Палестины Махмуд Аббас на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Аббас напомнил, что с 1947 года ООН приняла более тысячи резолюций на Генассамблее и в Совете Безопасности по палестинскому вопросу, но эффекта это не дало.

Из-за давления со стороны США ООН "в конечном итоге провалила свою миссию и не смогла принять единую резолюцию, которая обеспечила бы реализацию прав палестинского народа", цитирует главу Палестины ТАСС.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева отмечала, что Соединенные Штаты добились корректировки текста резолюции Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, в результате фактически выдав "лицензию на убийство" мирных палестинцев.

При этом кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что призывает израильского премьера Биньямина Нетаньяху "положить конец страданиям палестинцев и обеспечить палестинскому народу право на свободу, достоинство и самоопределение".

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