ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты на 500 млрд рублей

15:18
  • вторник
  • 13 августа 2024

Форум привлек большое внимание многих стран мира

На военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковном парке "Патриот", были подписаны контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму почти 500 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал начальник Главного управления ВС России генерал-полковник Анатолий Гуляев.

Секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, которого цитирует БелТА, заявил, что предприятия "оборонки" Белоруссии привезут с форума "Армия-2024" множество контрактов, поскольку "мы видим много посетителей, которые интересуются продукцией военного назначения Республики Беларусь".

Российский лидер Владимир Путин, приветствуя участников форума, отмечал, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, интерес которых высоко ценит.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии. Политик заверил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.