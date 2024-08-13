На форуме "Армия-2024" подписаны контракты на 500 млрд рублей

Форум привлек большое внимание многих стран мира

На военно-техническом форуме "Армия-2024", который проходит в подмосковном парке "Патриот", были подписаны контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму почти 500 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал начальник Главного управления ВС России генерал-полковник Анатолий Гуляев.

Секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, которого цитирует БелТА, заявил, что предприятия "оборонки" Белоруссии привезут с форума "Армия-2024" множество контрактов, поскольку "мы видим много посетителей, которые интересуются продукцией военного назначения Республики Беларусь".

Российский лидер Владимир Путин, приветствуя участников форума, отмечал, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире вместе с зарубежными партнерами, интерес которых высоко ценит.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что наша страна сама обеспечивает себя всеми необходимыми вооружениями в количествах, превосходящих текущие потребности российской армии. Политик заверил, что российский военно-промышленный комплекс будет выпускать столько вооружений, сколько потребуется для эффективной защиты страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram