Украина потеряла до 420 военнослужащих

Авиация и артиллерия нанесли удары по украинским подразделениям в Курской области.

За сутки поражена живая сила и техника противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки, сообщили в Минобороны России.

Во время зачистки населенного пункта Озерки уничтожены до 15 солдат ВСУ и четыре бронетранспортера "Страйкер". Шестеро бойцов взяты в плен.

За сутки потери украинской армии составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.

ВС России продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область, операция по уничтожению формирований противника продолжается.

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