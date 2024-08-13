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Собянин: Промышленность Москвы переживает свой ренессанс

22:21
  • вторник
  • 13 августа 2024

За последние годы в 2,5 раза увеличились объемы обрабатывающих производств

Молодежный форум "Территория смыслов" проходит в подмосковном Солнечногорске на базе мастерской "Сенеж". В этом году он отмечает 10-летний юбилей.

Участники в ходе дискуссий и круглых столов, а также встреч с экспертами стараются найти новаторский подход, а после разработать и реализовать социальные проекты.

Сегодня стартовал трек "Служение", на который собрались представители правоохранительных структур и молодёжных правительств. На вопросы отвечал Сергей Собянин -  мэр Москвы рассказал о формуле успешного города, развитии цифровых технологий, в том числе в сфере безопасности, транспорта, здравоохранения. И других важных проектах.

"Промышленность очень развитая. В Москве работают около 800 тысяч человек в промышленности. И сегодня промышленность Москвы начинает свой ренессанс - это новая индустриализация, мы за последние 5 лет в 2,5 раза увеличили объемы обрабатывающих производств. Она самая высокотехнологичная - начиная от микроэлектроники, фотоники, фармацевтики и т.д.", - отметил Собянин.

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