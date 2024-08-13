Украинские националисты обстреляли жилые кварталы Лисичанска

Есть погибшие

Информация о варварской атаке ВСУ на Луганскую Народную Республику. Националисты сегодня обстреляли жилые кварталы Лисичанска. Под удар попал пассажирский автобус. По меньшей мере 30 человек ранены. 18 из них находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

К сожалению, есть и погибшие - от полученных травм женщина скончалась на месте. Еще один пассажир умер в реанимации.

Как сообщили местные власти, при обстреле ВСУ применили боеприпас кассетного типа.

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