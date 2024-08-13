Потерявшая жилье Лариса Долина очень напугана

Певица оказалась жертвой мошенников

68-летняя Лариса Долина продала шикарную квартиру в Хамовниках и перевела злоумышленникам более 100 миллионов рублей. Говорят, артистка не собиралась расставаться с элитным жильем, однако послушалась мошенников, которые представились "спецслужбой", сказали, что ее квартирой интересуются преступники, убедили фиктивно продать и отправить деньги на безопасный счет. В результате певица осталась и без жилья и без порядка 180 миллионов рублей.

Артистка очень напугана и сейчас общается только со следователями, сообщает источник SHOT. Ситуация осложняется тем, что в квартиру хотят попасть новые хозяева, которые также стали жертвой обмана, поскольку сделку оформили официально и не знали, что их используют.

Сама Лариса Долина выступила с официальным заявлением, которое опубликовала в своем телеграм-канале. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, и теперь этим делом занимается полиция. В заключение артистка попросила журналистов не беспокоить ее.

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