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Медведев: Киев будет наказан за террористическую вылазку на территорию России

15:33
  • вторник
  • 13 августа 2024

Политик посулил киевскому режиму последствия

Украина совершила террористическую вылазку на территорию России — она понесет за это наказание. Такое заявление сделал во вторник, 13 августа, заместитель председателя российского Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Как подчеркнул политик, украинские власти "понесут за то, что сделали, безусловно заслуженное наказание", которое "предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского националистического режима".

Медведев также отметил, что "мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы всем нашим людям помочь". Жителям Курской области, которым пришлось покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны врага, "нужно все: еда, медикаменты, всякого рода предметы обычного, бытового пользования", цитирует зампреда Совбеза ТАСС.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что террористическая операция бандеровцев в Курской области должна снять со спецоперации любые табу. В этом вопросе не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ украинского рейх, подчеркнул политик.

При этом источники в Белом доме признавали, что американские чиновники боятся "жестокого возмездия" со стороны России по критической инфраструктуре Украины в ответ на "рискованную" операцию Киева на курской земле.

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