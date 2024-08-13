ВСУ ждали от Москвы иных действий

Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса в Курскую область, реагируя на нападение на свой регион украинских военных — это настораживает и пугает Киев. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

По словам эксперта, киевский режим удивило решение Москвы не перебрасывать свои силы из Донбасса на курскую землю, поэтому "сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников".

Меркурис добавил, что даже среди самых ярых сторонников Украины очень много тех, кто сомневается в перспективности атаки ВСУ на Курскую область, сообщает РИА Новости.

Ранее высокопоставленные украинские источники из военной сферы отмечали, что официальные лица в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. При этом все понимают, что ответом Москвы станут "не просто четыре ракеты".

Тем временем российские бойцы продолжают наносить удары по украинским подразделениям в Курской области. За сутки потери украинской армии составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, а всего с 6 августа на курском направлении враг потерял до 2030 военных и 35 танков.

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