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Украину испугал отказ России перебросить войска из Донбасса в Курскую область

15:52
  • вторник
  • 13 августа 2024

ВСУ ждали от Москвы иных действий

Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса в Курскую область, реагируя на нападение на свой регион украинских военных — это настораживает и пугает Киев. Об этом во вторник, 13 августа, рассказал британский аналитик Александр Меркурис.

ВСУ используют в Курской области вооружение стран НАТО
Российские военные наращивают силы и формируют резервы на границе Курской области

По словам эксперта, киевский режим удивило решение Москвы не перебрасывать свои силы из Донбасса на курскую землю, поэтому "сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников".

Меркурис добавил, что даже среди самых ярых сторонников Украины очень много тех, кто сомневается в перспективности атаки ВСУ на Курскую область, сообщает РИА Новости.

Ранее высокопоставленные украинские источники из военной сферы отмечали, что официальные лица в Киеве готовятся к ударам ВС России по важным объектам в столице, включая парламент и другие правительственные здания, в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. При этом все понимают, что ответом Москвы станут "не просто четыре ракеты".

Тем временем российские бойцы продолжают наносить удары по украинским подразделениям в Курской области. За сутки потери украинской армии составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники, а всего с 6 августа на курском направлении враг потерял до 2030 военных и 35 танков.

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