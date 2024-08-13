"Не хватает денег на жизнь": Тарханова раскрыла незавидное положение Пугачевой

Примадонна вынуждена выступать

В одном из своих интервью Алла Пугачева призналась, что ныне признанный иноагентом Максим Галкин в свое время покорил ее одной фразой. Юморист пообещал Примадонне, что ей с ним не надо будет беспокоиться о будущем, что она ни в чем не будет нуждаться.

Однако продюсер Мария Тарханова считает, что артист не сдержал своего слова. Теперь Пугачевой приходится не только мотаться по городам и весям вслед за опальным супругом, но и выйти на работу. По мнению Тархановой, Примадонна вынуждена выступать на корпоративах не от хорошей жизни.

"Певица это делает не из-за любви к искусству, а потому что не хватает денег на жизнь... Певица вынуждена на старости лет выступать, когда каждый концерт дается очень тяжело. Она вынуждена зарабатывать сама", - заявила продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram