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"Не хватает денег на жизнь": Тарханова раскрыла незавидное положение Пугачевой

15:59
  • вторник
  • 13 августа 2024

Примадонна вынуждена выступать

В одном из своих интервью Алла Пугачева призналась, что ныне признанный иноагентом Максим Галкин в свое время покорил ее одной фразой. Юморист пообещал Примадонне, что ей с ним не надо будет беспокоиться о будущем, что она ни в чем не будет нуждаться.

Однако продюсер Мария Тарханова считает, что артист не сдержал своего слова. Теперь Пугачевой приходится не только мотаться по городам и весям вслед за опальным супругом, но и выйти на работу. По мнению Тархановой, Примадонна вынуждена выступать на корпоративах не от хорошей жизни.

"Певица это делает не из-за любви к искусству, а потому что не хватает денег на жизнь... Певица вынуждена на старости лет выступать, когда каждый концерт дается очень тяжело. Она вынуждена зарабатывать сама", - заявила продюсер в беседе с Teleprogramma.pro.

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