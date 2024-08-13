Музыкант Родион Газманов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Музыканту рассказали, как происходит набор на военную службу

Музыкант Родион Газманов исполнил несколько своих песен во время посещения Единого пункта отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу, сообщает АГН "Москва".

"Это люди, которых поддерживать не только важно, это почетно. Это ребята, которые едут защищать нашу страну в очень сложные для нее времена, поэтому я здесь, и это не первый раз и далеко не последний", – отметил Газманов.

Музыканта угостили гречневой кашей и рассказали, как происходит набор на военную службу. Родион Газманов пожелал ребятам удачи.

"Все на своих местах, люди работают, видно, что все очень четко, все по плану, все, как должно быть в принципе в армии. Я ребятам пожелаю удачи, сил и самое-самое главное – вернуться целыми, невредимыми и с победой", – добавил Газманов.

Напомним, что единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и работает он каждый день. Записаться на прием можно и онлайн на портале mos.ru.

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