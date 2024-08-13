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Музыкант Родион Газманов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

16:02
  • вторник
  • 13 августа 2024

Музыканту рассказали, как происходит набор на военную службу

Музыкант Родион Газманов исполнил несколько своих песен во время посещения Единого пункта отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он встретился с москвичами, которые приняли решение о поступлении на контрактную службу, сообщает АГН "Москва".

"Это люди, которых поддерживать не только важно, это почетно. Это ребята, которые едут защищать нашу страну в очень сложные для нее времена, поэтому я здесь, и это не первый раз и далеко не последний", – отметил Газманов.

Музыканта угостили гречневой кашей и рассказали, как происходит набор на военную службу. Родион Газманов пожелал ребятам удачи.

"Все на своих местах, люди работают, видно, что все очень четко, все по плану, все, как должно быть в принципе в армии. Я ребятам пожелаю удачи, сил и самое-самое главное – вернуться целыми, невредимыми и с победой", – добавил Газманов.

Напомним, что единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1 и работает он каждый день. Записаться на прием можно и онлайн на портале mos.ru.

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Родион Газманов
Родион Газманов
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