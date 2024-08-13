От Меган Маркл и принца Гарри бегут люди

Пара лишилась ценных кадров

Новостями о британском принце Гарри и его супруге, малоизвестной американской актрисе Меган Маркл, вдруг поделилась продюсер Яна Рудковская. В своем официальном телеграм-канале она со ссылкой на западные СМИ рассказала о том, что от именитой пары бегут люди.

Так, выяснилось, что помощник и глава администрации Меган и Гарри Джош Кеттлер оставил службу спустя всего три месяца работы. Причем сделал это по собственному желанию. А ведь Кеттлер должен был сопровождать принца Гарри и Меган Маркл в их предстоящем туре по Колумбии. Его уход стал шоком для всех.

"Может, не выдержал подковерных игр, интриг или тяжелого характера Меган?" - задала риторический вопрос Яна Рудковская.

Она отметила, что проблемы с персоналом наблюдались у принца Гарри и Меган Маркл давно. Так, после свадьбы в 2018 году они потеряли не менее 18 сотрудников, а после переезда в Калифорнию два года спустя от них ушли около десяти человек.

В заключение Рудковская выложила цитату одного из бывших сотрудников принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, никто не согласился бы на эту работу, если бы ему предложили ее снова. При этом он подчеркнул, что персонал Гарри и Меган набран не с улицы, многие - люди, привыкшие работать с требовательными начальниками и готовые к трудной работе.

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