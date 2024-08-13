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Шикарную квартиру Ларисы Долиной купила мать-одиночка

16:40
  • вторник
  • 13 августа 2024

Женщина могла стать жертвой мошеннической схемы

Появляются новые детали скандальной истории с якобы фиктивной продажей квартиры Ларисы Долиной, которая в итоге на самом деле осталась без жилья, так еще и потеряла порядка 180 миллионов рублей. Выяснилось, что официально новой владелицей шикарной пятикомнатной квартиры легендарной певицы стала мать-одиночка 34 лет. Она живет в Москве, разведена и воспитывает ребенка, сообщает телеграм-канал SHOT.

У следствия есть подозрение, что женщина могла сама стать жертвой мошенников. Дело в том, что у нее просто не могло быть таких средств, чтобы купить элитную недвижимость знаменитой певицы. Сообщается, что одинокая мать, ставшая владелицей апартаментов Ларисы Долиной, работала в московской инженерно-консалтинговой компании, и никаких бизнесов на нее не зарегистрировано.

Сейчас квартира арестована. Если Лариса Долина докажет, что ее обманули, суд может оставить недвижимость за артисткой.

"Покупателям квартиры для возврата своих денег придется подавать в суд, конечно, не на г-жу Долину, а на продавца — непосредственно того, с кем они подписали договор купли-продажи. Но, боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки", — прокомментировал ситуацию адвокат Александр Добровинский.

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