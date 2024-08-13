О помощи, оказанной региону, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов

Прошла неделя с тех пор, как граница Курской области была атакована ВСУ. Предварительные итоги событий подвел врио губернатора региона Алексей Смирнов. В своем официальном телеграм-канале он не стал скрывать, что "кризис еще не преодолен". "Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания", - призвал Смирнов.

Однако он отметил, что противник увидел, что ему не сломить сопротивление. "На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных", - рассказал врио губернатора.

Смирнов оценил по достоинству помощь других регионов, которые оперативно откликнулись на призыв в самые первые дни нападения ВСУ на Курскую область. Они размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую и, конечно, моральную поддержку. Также Смирнов высказался о помощи, оказанной Правительством, министерствами и ведомствами, Народным фронтом.

"Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку!" - поблагодарил врио губернатора.

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