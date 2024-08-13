ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин обсудил с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке

18:03
  • вторник
  • 13 августа 2024

Российский лидер отметил, что события в Палестине не остаются без внимания Москвы

Развитие отношений между Россией и Палестиной Владимир Путин обсудил во вторник с её президентом Махмудом Аббасом, который прибыл в Москву с официальным визитом.
Аббас назвал виновника отсутствия решения палестинской проблемы

Важнейшей темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, а именно   обострение палестино-израильского конфликта и беспрецедентная гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Приветствуя гостя, российский лидер подчеркнул, что события в Палестине не остаются без внимания Москвы, несмотря на проведение специальной военной операции.

"То, что происходит в Палестине, безусловно, не остаётся без внимания с нашей стороны. У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим", - отметил Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Махмуд Аббас
Владимир Путин и Махмуд Аббас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.