Путин обсудил с Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке

Российский лидер отметил, что события в Палестине не остаются без внимания Москвы

Развитие отношений между Россией и Палестиной Владимир Путин обсудил во вторник с её президентом Махмудом Аббасом, который прибыл в Москву с официальным визитом.

Важнейшей темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке, а именно обострение палестино-израильского конфликта и беспрецедентная гуманитарная катастрофа в секторе Газа. Приветствуя гостя, российский лидер подчеркнул, что события в Палестине не остаются без внимания Москвы, несмотря на проведение специальной военной операции.

"То, что происходит в Палестине, безусловно, не остаётся без внимания с нашей стороны. У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом, с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим", - отметил Путин.

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