Нина Останина: "Надо сделать детский отдых доступным"

Глава комитета Госдумы по защите семьи сравнила цену путевки с зарплатой бюджетника

По данным Министерства просвещения, сегодня средняя цена путевки на 21 день в лагерь для ребенка стоит 43 тысячи рублей, что составляет месячную зарплату бюджетника в России, сообщила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, обычный учитель в день получает меньше, чем стоит путевка ребенка за аналогичный период.

Также Останина обратила внимание, что муниципальных лагерей не осталось, одни частные, соответственно, и цену путевки определяет частное лицо. "Например, в Калерии всего один загородный лагерь, стоимость путевки составляет 11 тысяч в день. Так что надо сделать этот отдых доступным", - заявила Останина в пресс-центре НСН.

Кроме того, в ходе беседы с журналистами она сообщило, что это лето войдет в историю обилием массовых отравлений детей в лагерях, а еще поддержала инициативу о школьном кэшбеке, заявив, что всем должна возвращаться одинаковая сумма за покупку школьных товаров.

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