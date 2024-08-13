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"Фактическое преступление": врач высказался о действиях Борисовой в отношении дочери

18:26
  • вторник
  • 13 августа 2024

Телеведущая позволила наследнице колоть себе популярное средство для похудения

Дана Борисова не скрывает, что скинуть вес ей помог небезызвестный препарат для диабетиков, который сейчас очень популярен среди звезд мирового шоу-бизнеса. Благодаря ему многие знаменитости буквально на глазах уменьшились вдвое (а некоторые - втрое). При этом их совершенно не пугает куча побочек, которая грозит здоровым людям, использующим препарат не по назначению.

Вот и ведущая Дана Борисова прибегала к этому средству. Правда, по ее словам, сделала всего пару уколов, после которых у нее случился целый спектр неприятных эффектов вплоть до слепоты. Испугавшаяся Дана немедленно перестала принимать препарат. Самое интересное, что его использовала и единственная дочь Борисовой Полина.

"Если кто-то берет на себя ответственность назначать препараты кроме врача, то он совершает фактическое преступление. Если это ребенок, то это категорически запрещено делать и это считается очень серьезным проступком. В таких случаях обычно подключаются попечительская служба по охране ребенка. Здесь вопрос стоит о том, что неумелыми действиями матери можно нанести ребенку вред. Это фактически умышленное причинение вреда здоровья", - прокомментировал ситуацию телеграм-каналу "Звездач" врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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