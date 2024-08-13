На это отреагировали в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество срочно отреагировать на восхваление в ФРГ нацистских преступников. Так дипломат прокомментировала предложения германских военных чиновников чествовать некоторых солдат, офицеров и генералов нацистской Германии.

Каминг-аут властей Германии. Нацистов Третьего рейха, солдат вермахта и представителей национал-социалистической рабочей партии включили в реестр основоположников традиций минобороны ФРГ. То есть тех, с кого новобранцы должны брать пример. Такое переобувание в Бундесвере витиевато объясняют потребностью обеспечить боевую готовность из-за конфликта на Украине. Не поняла даже немецкая пресса:

"В поисках новых образцов для подражания министерство обороны обнаружило нечто весьма странное: на солдатах Третьего рейха могут формироваться традиции. То, что они делали раньше, уже не так важно".

Видимо, не вспомнив нацистских традиций, Россию даже не стоит пытаться одолеть. Об этом задумалась заслуженный гинеколог Урсула фон дер Ляйен в бытность министром обороны Германии. В 2018-м году отъявленная русофобка инициировала затею с культурой памяти в войсках. Дама была очень озабочена тем, что немецкая молодежь не знает историю своей армии. В том, разумеется, виде, в каком это выгодно властям ФРГ. Среди которых немало потомков ССовцев. Был подписан так называемый указ о традициях. В документ вбросили мысль: в принципе, тех, кого 80 лет считали преступниками, можно грамотно вписать в послевоенную историю Бундесвера и приучить молодежь на них равняться.

"Преступное государство не может порождать традиции. Вермахт тоже этого не достоин. Однако отдельные солдаты вермахта могут быть включены в указ о традициях для служащих Бундесвера. Если они не совершали преступлений и активно участвовали в сопротивлении национал-социалистическому режиму", - пишут СМИ.

Шесть лет спустя, когда коллективный запад открыто вооружает нацистский режим Зеленского и режиссирует его террористические атаки по мирному населению, в указ о традициях Бундесвера внесли корректировки - расширили список приспешников Гитлера, имена которых можно вешать на доску почета. Теперь в перечень могут попасть не только те, чьи преступления просто не доказаны, а все, кого взяли на работу в Бундесвер после Второй мировой.

Примерно, как с современными бандеровцами: разукрашены свастиками от головы до пят, но при попадании в плен каждый рассказывает, что он либо повар, либо водитель. В почетный список национальных героев Германии попали более 20 офицеров вермахта. Среди них и высшие чины. Летчик-ас Эрих Хартманн, бригадный генерал Хайнц Карст, контрадмирал Эрих Топп. Вряд ли свои награды они получали за гуманитарные миссии.

"Хотя те люди, о которых мы говорим, известны заслугами перед гитлеровской Германией, прежде всего, их чтут за послевоенные заслуги. Если вы хотите создать новую армию, то определенное мастерство в рамках лидерского поведения также играет роль", - заявила Арне Коллац, официальный представитель министерства обороны Германии.

В нашем МИДе напоминают: при попустительстве США, Британии и Франции, которые после второй мировой оккупировали западную Германию, гитлеровских преступников брали на работу в Бундесвер. Чтобы они могли поделиться бесценным опытом, как терроризировать мирное население и воевать с русскими. А теперь вот лепят из них героев.

То, что Берлин цинично камуфлирует под культуру памяти, больше походит на синдром беспамятства. Учитывая то, сколько жизней унесла Вторая мировая и чем закончилась для Германии попытка повоевать с русскими.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram