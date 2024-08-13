Мишустин: Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%

В Минпромторге подготовлен нацпроект

Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте превысила 80%. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт".

Эта сфера имеет одно из ключевых значений и влияет на многие сферы российской экономики. В Минпромторге подготовлен национальный проект. Он нацелен на создание каркаса, который будет способствовать формированию устойчивых кооперационных связей с партнерами из дружественных государств и позволит обеспечить технологический суверенитет и лидерство России.

Ещё одна стратегическая сессия была посвящена развитию космической деятельности. Наша страна входит в число мировых лидеров в этой сфере. Но конкуренты не стоят. Среди приоритетных задач - переход на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо, а также развитие фундаментальных научных проектов в космической сфере.

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