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Адвокат высказался о деле с квартирой Ларисы Долиной

22:33
  • вторник
  • 13 августа 2024

По факту мошенничества заведено уголовное дело

Побеждена, разбита и очень напугана. Нет ни денег, ни квартиры. О том, что стала жертвой большой аферы, Лариса Долина призналась поклонникам сама. Предупреждает: все рассылки от её имени - происки мошенников. 
Арестовали курьера в мутной истории с квартирой Ларисы Долиной

В детали народная артистка вдаваться не стала - все-таки тайна следствия. Впрочем, некоторые подробности скандальной истории уже известны. В центре внимания мошенников оказалась квартира в Ксеньинском переулке. Район престижный - Хамовники. Центр Москвы. Недвижимость здесь дорогая. Элитная. Охрана, как оказалось, бдительная.

Две неизвестные позвонили в дверь сегодня утром. Представились хозяйками. Новыми. По их версии, Лариса Долина продала им пятикомнатную квартиру, обещала съехать. А потом передумала.

Впрочем, охрана верить на слово не стала. Вызвали полицейских, которым и сдали подозрительных собственников. Как выяснилось в ходе следствия, мошенники взялись за певицу еще в апреле. Звонили якобы представители спецслужб, уговорили продать жилье. А деньги положить на так называемый особый счет. Для надежности.

"Не понимаю Ларису, почему она не обратилась к адвокату, когда делала всю эту сделку? Зачем вот такая самовольность, с такими большими суммами? Два глаза хорошо, а четыре лучше. Адвокат наверняка бы насторожился: что это за спецсчет и почему надо деньги переводить? Сделка-то открытая, легальная", - отметил адвокат Алишер Захидов.

Впрочем, в сети аферистов умудрилась попасть не только звезда российской эстрады. Мошенники обвели вокруг пальца риэлтерское агентство. Нашли и реального покупателя. Шикарную квартиру в центре столицы должна была получить мать-одиночка. Кому теперь достанутся заветные 230 квадратных метров - решать суду.

"Учитывая, что это знаковая фигура, артистка Российской Федерации, соответственно ей будут оказаны большие предпочтения. Конструкция может быть такая: суд скажет - квартира останется у Долиной, а деньги вам надо брать с этих виновных неустановленных лиц, которых будут искать. Понятное дело, что их не найдут, тем более, если они там на территории Украины находятся. Наверное, крайними останутся так называемые покупатели", - рассказал Алишер Захидов.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Лариса Долина признана потерпевшей. Квартира в Хамовниках под арестом.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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Лариса Долина
Лариса Долина
Квартира Ларисы Долиной
Квартира Ларисы Долиной
Дом Ларисы Долиной
Дом Ларисы Долиной
Лариса Долина
Лариса Долина
Квартира Ларисы Долиной
Квартира Ларисы Долиной
Дом Ларисы Долиной
Дом Ларисы Долиной
Квартира Ларисы Долиной
Квартира Ларисы Долиной
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