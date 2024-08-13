Адвокат высказался о деле с квартирой Ларисы Долиной

По факту мошенничества заведено уголовное дело

Побеждена, разбита и очень напугана. Нет ни денег, ни квартиры. О том, что стала жертвой большой аферы, Лариса Долина призналась поклонникам сама. Предупреждает: все рассылки от её имени - происки мошенников.

В детали народная артистка вдаваться не стала - все-таки тайна следствия. Впрочем, некоторые подробности скандальной истории уже известны. В центре внимания мошенников оказалась квартира в Ксеньинском переулке. Район престижный - Хамовники. Центр Москвы. Недвижимость здесь дорогая. Элитная. Охрана, как оказалось, бдительная.

Две неизвестные позвонили в дверь сегодня утром. Представились хозяйками. Новыми. По их версии, Лариса Долина продала им пятикомнатную квартиру, обещала съехать. А потом передумала.

Впрочем, охрана верить на слово не стала. Вызвали полицейских, которым и сдали подозрительных собственников. Как выяснилось в ходе следствия, мошенники взялись за певицу еще в апреле. Звонили якобы представители спецслужб, уговорили продать жилье. А деньги положить на так называемый особый счет. Для надежности.

"Не понимаю Ларису, почему она не обратилась к адвокату, когда делала всю эту сделку? Зачем вот такая самовольность, с такими большими суммами? Два глаза хорошо, а четыре лучше. Адвокат наверняка бы насторожился: что это за спецсчет и почему надо деньги переводить? Сделка-то открытая, легальная", - отметил адвокат Алишер Захидов.

Впрочем, в сети аферистов умудрилась попасть не только звезда российской эстрады. Мошенники обвели вокруг пальца риэлтерское агентство. Нашли и реального покупателя. Шикарную квартиру в центре столицы должна была получить мать-одиночка. Кому теперь достанутся заветные 230 квадратных метров - решать суду.

"Учитывая, что это знаковая фигура, артистка Российской Федерации, соответственно ей будут оказаны большие предпочтения. Конструкция может быть такая: суд скажет - квартира останется у Долиной, а деньги вам надо брать с этих виновных неустановленных лиц, которых будут искать. Понятное дело, что их не найдут, тем более, если они там на территории Украины находятся. Наверное, крайними останутся так называемые покупатели", - рассказал Алишер Захидов.

По факту мошенничества заведено уголовное дело. Лариса Долина признана потерпевшей. Квартира в Хамовниках под арестом.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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