Дизайнер раскритиковал интерьер квартиры Долиной: "Безвкусно"

Специалист считает, что следует заменить 80% обстановки

Сеть облетели фотографии интерьера пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, которой та лишилась в результате мошенничества. Сейчас элитная жилплощадь арестована. Тем не менее, известно, что новой владелицей апартаментов стала некая мать-одиночка из Москвы.

Меж тем интернет-пользователи оценили вид звездной недвижимости. Судя по комментариям в Сети, многие раскритиковали вкус, с каким была обставлена квартира. Интересно, что с ними оказалась солидарна и эксперт по дизайну, архитектор Гаянэ Айрапетян.

"Могу сказать, что сейчас это совершенно неактуальный интерьер, хотя и недешевый... Процентов 80 того, что здесь есть, все-таки стоит заменить на более современное. Вообще подобные интерьеры неактуальны лет 15-20. Когда-то, возможно, они кого-то впечатляли, но сейчас уже нет. Если смотреть ванную и кухню, то там, на мой взгляд, вообще нет как такового дизайна, и это довольно безвкусно", - заявил эксперт "МК".

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