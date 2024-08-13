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"В роли ведущих будут Джигурда и Волочкова": Харламов рассказал о новом Comedy Club

19:42
  • вторник
  • 13 августа 2024

Юморист дал откровенное интервью

В конце июля Гарик Харламов вошел в состав креативных продюсеров одного из самых популярных шоу телеканала ТНТ — Comedy Club. В этом году проекту исполняется 20 лет, и в новом интервью Гарик Харламов рассказал о новшествах, которые активно внедряются в передачу.

По словам юмориста, шоу претерпит значительные метаморфозы. "Раз уж мне доверили руль, так давайте наш корабль перекрасим, залатаем все дыры и поплывем бороздить новые воды... Изменения коснутся практически всего — от сцены, декораций, костюмов и до новых резидентов", - интригует Харламов.

Он признался, что планируется вернуться к формату клуба, т.е. сделать шоу более приватным, потому что "большое количество людей, яркий свет и телевизионная студия убивают юмор". Артист подчеркнул, что Comedy Club не "тонет", но необходимо рискнуть ради внедрения нового.

"Не подумайте, что 20 сентября, когда выйдет первый обновленный выпуск, на сцене в роле ведущих будут Джигурда и Волочкова. Нет. Все любимые персонажи остаются. Но вселенная Comedy будет расширена", - пообещал юморист в беседе с РБК Life.

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