Бои продолжаются до сих пор

Госдеп США отказался признавать причастность Америки к террористической атаке ВСУ на Курскую область. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. "Мы не были вовлечены ни в один аспект операции в Курске", - приводит слова Пателя РИА Новости.

Напомним, что атака ВСУ на границе Курской области началась 6 августа. Несмотря на то, что российским военным удалось остановить наступление противника, бои продолжаются до сих пор. Доверенное лицо врио губернатора Алексея Смирнова сообщает, что идет уничтожение отдельных групп противника в Курской области, боевые действия разворачиваются в разных районах. Сплошной линии фронта в регионе нет, противник пытается прорваться на участках, но ВСУ успешно заблокированы, передают в СМИ.

Как сообщило сегодня, 13 августа, Минобороны России, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

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