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Арзамасова сообщила о готовности родить третьего ребенка

20:59
  • вторник
  • 13 августа 2024

Актриса вышла на связь

8 августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями во второй раз. В одном популярном среди отечественных звезд роддоме звезда комедийного сериала "Папины дочки" родила дочь Лию. Отметим, что у пары есть сын Лев, который, к слову, тоже появился на свет в этом роддоме. Ему на днях исполнится три года.

О том, что на свет появилась долгожданная дочка, Лиза Арзамасова сообщила сама в социальных сетях, а потом пропала со всех радаров. И лишь сейчас, спустя несколько дней после родов, снова вышла на связь. В официальном канале в "Телеграм" счастливая актриса поблагодарила всех, кто беспокоился за нее и поздравлял с рождением второго ребенка.

"Друзья! Спасибо всем за добрые слова, за поздравления! За волнения и родственные переживания! Читаю с нежностью! Не волнуйтесь! У нас с Лией все замечательно! Все идет своим чередом", - сообщила Лиза Арзамасова.

Она также выразила благодарность врачам, которые вели ее с начала беременности и до самих родов, и остальному медицинскому персоналу. "Чувствуем себя, как дома! Я даже не могу сейчас пересчитать сколько людей заботились обо мне и малышке: врачи, медсестры, акушерки, персонал. Низкий им всем поклон", - высказалась актриса.

Последнюю фразу в сообщении Арзамасовой: "Мы обязательно к Вам вернемся" многие подписчики, судя по комментариям, сочли за готовность родить третьего ребенка.

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