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Арестовали курьера в мутной истории с квартирой Ларисы Долиной

21:23
  • вторник
  • 13 августа 2024

Появились новые подробности

Стало известно, что полиция задержала курьера, которому Лариса Долина передала миллионы рублей. Эта некая женщина, которая несколько лет назад перебралась в Москву из Кирова. Столичный суд отправил ее в СИЗО на два месяца еще 6 августа, но стало об этом известно лишь сейчас, уточняет телеграм-канал 112.

Общий ущерб, нанесенный Ларисе Долиной мошенниками, составляет более 200 миллионов рублей. Артистка переводила десятки миллионов на счета, еще часть денег передавала с курьером. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают других причастных к преступлению лиц.

Меж тем адвокат Сергей Жорин высказал мнение, что прославленная артистка, которая продала свою элитную квартиру, думая, что делает это фиктивно, а оказалось, что на самом деле, может остаться проигравшей.

"Если покупатель будет признан добросовестным, то, скорее всего, народная артистка не получит ни денег, ни квартиры. Но если покупатель будет признан недобросовестным, то квартира может вернуться к своему владельцу. А вот денежные средства, скорее всего, вернуть уже не получится. В любом случае, оценку всему произошедшему дадут правоохранительные органы", - объяснил специалист в беседе с "КП".

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