Байден нанес изощренный удар по Трампу

Действующий лидер США не стал молчать

В ноябре в Америке состоятся президентские выборы. Больше всего шансов на победу у республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис. Поначалу в президентской гонке участвовал и нынешний американский лидер Джо Байден. Однако он принял решение сойти с дистанции после провальных теледебатов с Трампом. Тогда многие зрители и комментаторы в Сети сочли, что действующий президент потерялся на фоне харизматичного оппонента: он якобы запинался, терял нить разговора, отвечал невпопад.

Однако Джо Байден доказал, что его нельзя недооценивать. Он нанес изощренный удар Дональду Трампу, когда хлестко ответил на вопрос, посетит ли он инаугурацию республиканца в случае его победы. "У меня хорошие манеры, не то что у него", - съязвил президент США. Действительно, Трамп не был на инаугурации Байдена, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду.

На этом Джо Байден не остановился. Журналисты напомнили ему, что он называл Дональда Трампа угрозой для американской безопасности, и спросили, не снижает ли это градус политической риторики. "Это констатация факта", - приводит категоричный ответ Байдена ТАСС.

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