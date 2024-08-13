ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден нанес изощренный удар по Трампу

21:49
  • вторник
  • 13 августа 2024

Действующий лидер США не стал молчать

В ноябре в Америке состоятся президентские выборы. Больше всего шансов на победу у республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис. Поначалу в президентской гонке участвовал и нынешний американский лидер Джо Байден. Однако он принял решение сойти с дистанции после провальных теледебатов с Трампом. Тогда многие зрители и комментаторы в Сети сочли, что действующий президент потерялся на фоне харизматичного оппонента: он якобы запинался, терял нить разговора, отвечал невпопад.

Однако Джо Байден доказал, что его нельзя недооценивать. Он нанес изощренный удар Дональду Трампу, когда хлестко ответил на вопрос, посетит ли он инаугурацию республиканца в случае его победы. "У меня хорошие манеры, не то что у него", - съязвил президент США. Действительно, Трамп не был на инаугурации Байдена, улетев за несколько часов до ее начала во Флориду. 

На этом Джо Байден не остановился. Журналисты напомнили ему, что он называл Дональда Трампа угрозой для американской безопасности, и спросили, не снижает ли это градус политической риторики. "Это констатация факта", - приводит категоричный ответ Байдена ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.