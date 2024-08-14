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Госдеп одобрил продажу Израилю F-15 на почти 19 миллионов долларов

02:54
  • среда
  • 14 августа 2024

Теперь Израиль может приобрести до 50 истребителей у Штатов, сообщили в Пентагоне

Госдеп США одобрил продажу истребителей F-15 Израилю на сумму 18,82 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили на сайте Агентства по сотрудничеству в обороне и безопасности минобороны США.

В список вооружений, которые теперь может приобрести Израиль, также вошли тактические транспортные средства, ракеты средней дальности и боеприпасы для танков.

В опубликованном заявлении уточняется, что Израиль получил возможность закупить у США до 50 истребителей F-15IA.

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