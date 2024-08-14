Российские подразделения вытесняют противника с позиций по всей линии фронта

Группировка "Запад" за сутки овладела 38-ю вражескими опорниками

В зоне спецоперации российские подразделения вытесняют противника с позиций практически по всей линии фронта. Группировкой "Центр" освобожден населенный пункт Лисичное в ДНР. Группировка "Запад" за сутки овладела 38-ю вражескими опорниками, отбив пять атак и шесть контратак ВСУ. "Южной" группировкой сбиты украинский вертолет Ми-8, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 52 беспилотника.

На авдеевском направлении расчет самоходной гаубицы "Гиацинт" уничтожил артиллерийские орудия неонацистов. Получив координаты вражеских огневых позиций от расчетов беспилотников, бойцы нанесли точный удар 152-миллиметровыми снарядами. Корректировку вели в режиме реального времени. Все цели уничтожены. В ожидании новой задачи наши артиллеристы умело маскируют самоходку, чтобы она не попала в поле зрения вражеских дронов.

Мотострелки группировки "Запад" уничтожили американский бронетранспортер М113 с пехотой. Вражескую технику, которая ночью направилась на передовую, обнаружила разведка. Данные передали расчету противотанкового ракетного комплекса "Фагот". И бойцы сработали на "отлично". После точного попадания раздался мощный взрыв - похоже, в БТРе сдетонировал боекомплект.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram