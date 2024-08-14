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Минобороны представило новых героев спецоперации

07:51
  • среда
  • 14 августа 2024

Взвод лейтенанта Дмитрия Рязанцева удерживал отбитый у боевиков опорный пункт

Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Гвардии младший сержант Данил Чернышов засек беспилотник ВСУ, который летел в сторону российских подразделений и уничтожил его, не дав противнику выявить наши огневые позиции. Лишенное воздушной разведки наступление неонацистов было остановлено.

Взвод лейтенанта Дмитрия Рязанцева удерживал отбитый у боевиков опорный пункт. Во время контратаки радикалов Дмитрий лично уничтожил более двух FPV-дронов и часть вражеских штурмовиков. Понеся большие потери, неприятель отступил.

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