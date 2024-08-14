Белоусов посетил форум "Армия-2024"

Министру обороны показали образцы вооружения и техники, эффективно зарекомендовавшие себя в зоне спецоперации

Министр обороны Андрей Белоусов посетил Международный военно-технический форум "Армия-2024", который проходит в подмосковном парке "Патриот".

Главе военного ведомства представили образцы вооружения и техники, эффективно зарекомендовавшие себя в зоне спецоперации. Кроме того, Белоусов осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий ОПК, робототехнические комплексы и платформы, которые уже опробованы в реальных боевых условиях. А также беспилотники и средства ПВО разной дальности.

Кроме того, российский министр посетил экспозиции Китая, Белоруссии, Ирана и других государств.

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