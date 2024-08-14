Полянский: США взяли Совбез ООН в заложники

Штаты блокируют любые действия в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа

Движение ХАМАС окончательно отказалось участвовать в переговорах по прекращению огня в секторе Газа, которые были запланированы на четверг. Палестинцы обратились к посредникам - Египту, Катару и США - с просьбой представить конкретный план реализации достигнутых ранее договоренностей.

Одна из причин для отказа от встречи - продолжение обстрелов анклава Израилем. Ранее 16 человек стали жертвами ударов по жилым домам в лагере беженцев Аль-Магази и городе Бейт-Лахия.

Между тем потенциальную продажу Израилю вооружений на 18 миллиардов долларов одобрил Госдепартамент США. В их числе - 50 истребителей F-15. В Вашингтоне заверили Тель-Авив в полной поддержке на фоне ожидания удара со стороны Ирана.

Агрессивную политику США подверг резкой критике российский представитель в Совете безопасности ООН. Дмитрий Полянский подчеркнул: Ближний Восток находится на грани большой войны. И призвал членов Совбеза нанести личный визит в зону палестино-израильского конфликта.

"14 членов Совета безопасности, по сути, оказались в заложниках у США, блокирующих любые действия в пользу немедленного прекращения огня. Призываем Совет не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки, и вновь сообща подумать, какие меры Совет безопасности мог бы принять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. Если для этого необходим визит Совета безопасности на земле, то его нужно провести", - заявил дипломат.

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