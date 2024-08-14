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Несколько российских регионов оказались во власти непогоды

07:52
  • среда
  • 14 августа 2024

Челябинскую область накануне накрыл град

Сразу несколько российских регионов оказались во власти непогоды. Ливни и грозы со шквалистым ветром - в Челябинске, Перми и Екатеринбурге.

Челябинскую область накануне накрыл град, а многие дороги улицы после сильного дождя превратились в реки. Последствиями разгула стихии жители делятся в соцсетях.

В Башкирии - похожая картина. В городе Сибай града выпало столько, что пешеходам было сложно идти. И летний августовский день превратился в зимний. А в Дагестане продолжают устранять последствия схода селей, вызванных проливными дождями. Шесть сел до сих пор остаются без света. Идет восстановление и расчистка дорог в трех районах республики. Но пока ремонтные работы ведутся только там, где спал уровень воды в реке.

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