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Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 15 августа 2024

Ретро Меркурий возвращается в знак Льва

Овны

Дело, которое вы считали решенным, снова вернется на повестку. Отнеситесь к этому событию как к возможности исправить недочеты и затем спокойно закрыть вопрос.

Тельцы

В ваш дом вернется кто-то из членов семьи или родственник, которого вы давно не видели. Будьте готовы на время снова окунуться в атмосферу, знакомую с детства.

Близнецы

Вам придется что-то переделывать, повторно подавать документы или ехать в какое-то место. Обычная суета, если не делать из мухи слона и не искать виноватых.

Раки

Вы столкнетесь с финансовой ситуацией, которую уже проходили. В ближайшие дни будьте готовы еще раз подать документы или заново составить семейный бюджет.

Львы

Ретро Меркурий возвращается в ваш знак, принося темы, которые были актуальны в июле. Постарайтесь найти причину, чтобы больше не наступать на эти грабли.

Девы

Ваши недоброжелатели или завистники готовы активизироваться. С их стороны могут быть какие-то провокации – не идите на поводу, но выводы обязательно сделайте.

Весы

Вы считали, что расстались с кем-то из друзей или выяснили отношения, но это было неокончательно. В середине августа придется еще раз пройти через это.

Скорпионы

Вас попросят еще раз принести документы или подтвердить свою квалификацию. Будьте также готовы к возвращению июльской ситуации на работе или в бизнесе.

Стрельцы

Вы не любите возвращаться в прошлое, но что поделать! Ретро Меркурий призывает вернуться к делам, связанным с учебой, покупкой билетов, путешествиями.

Козероги

Хорошо, что вы всегда храните документы в папках, а цифры – в голове. Возможно, вам придется повторно делать отчеты, налоговые декларации или заявления.

Водолеи

Пикантные ситуации с бывшими партнерами - это может быть и весело, и грустно. Не удивляйтесь встрече с кем-то из бывших, а если нужно – назначьте встречу сами.

Рыбы

Вас могут попросить вернуться к старым обязанностям или еще раз сделать то, чем вы занимались в июле. Обратите внимание на здоровье и не пренебрегайте отдыхом.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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