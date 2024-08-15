Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Ретро Меркурий возвращается в знак Льва
Овны
Дело, которое вы считали решенным, снова вернется на повестку. Отнеситесь к этому событию как к возможности исправить недочеты и затем спокойно закрыть вопрос.
Тельцы
В ваш дом вернется кто-то из членов семьи или родственник, которого вы давно не видели. Будьте готовы на время снова окунуться в атмосферу, знакомую с детства.
Близнецы
Вам придется что-то переделывать, повторно подавать документы или ехать в какое-то место. Обычная суета, если не делать из мухи слона и не искать виноватых.
Раки
Вы столкнетесь с финансовой ситуацией, которую уже проходили. В ближайшие дни будьте готовы еще раз подать документы или заново составить семейный бюджет.
Львы
Ретро Меркурий возвращается в ваш знак, принося темы, которые были актуальны в июле. Постарайтесь найти причину, чтобы больше не наступать на эти грабли.
Девы
Ваши недоброжелатели или завистники готовы активизироваться. С их стороны могут быть какие-то провокации – не идите на поводу, но выводы обязательно сделайте.
Весы
Вы считали, что расстались с кем-то из друзей или выяснили отношения, но это было неокончательно. В середине августа придется еще раз пройти через это.
Скорпионы
Вас попросят еще раз принести документы или подтвердить свою квалификацию. Будьте также готовы к возвращению июльской ситуации на работе или в бизнесе.
Стрельцы
Вы не любите возвращаться в прошлое, но что поделать! Ретро Меркурий призывает вернуться к делам, связанным с учебой, покупкой билетов, путешествиями.
Козероги
Хорошо, что вы всегда храните документы в папках, а цифры – в голове. Возможно, вам придется повторно делать отчеты, налоговые декларации или заявления.
Водолеи
Пикантные ситуации с бывшими партнерами - это может быть и весело, и грустно. Не удивляйтесь встрече с кем-то из бывших, а если нужно – назначьте встречу сами.
Рыбы
Вас могут попросить вернуться к старым обязанностям или еще раз сделать то, чем вы занимались в июле. Обратите внимание на здоровье и не пренебрегайте отдыхом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram