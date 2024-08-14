В Нижегородской области продолжается атака дронов

В ночь на среду, 14 августа, пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре тактические ракеты и 117 беспилотников самолетного типа.

При этом 37 аппаратов и четыре ракеты ликвидированы над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 17 — над территорией Белгородской области, 11 — над Нижегородской областью, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

24 июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от ударов украинских беспилотников по российской территории уже погибли 107 человек. Пострадали от атак 623 мирных жителя России.

Американские эксперты назвали российский истребитель Су-30СМ грозой украинских безэкипажных катеров. Самолет, используемый российской армией в зоне спецоперации, обладает высокой выносливостью и исключительной маневренностью.

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