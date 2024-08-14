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США опровергли контакты с Россией по атаке ВСУ на Курскую область

08:34
  • среда
  • 14 августа 2024

Вашингтон считает это правом Украины на самооборону

Соединенные Штаты не контактировали с Россией по ситуации в Курской области. Об этом в среду, 14 августа, рассказал осведомленный американский чиновник.
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По словам собеседника РИА Новости, ему ничего неизвестно о подобного рода контактах.

При этом президент США Джо Байден подтвердил, что американские власти находятся в прямом и постоянном контакте с Киевом по ситуации в Курской области. Байдену, по его признанию, докладывают об обстановке "каждые 4-5 часов".

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, комментируя террористическое нападение ВСУ на Курскую область, что западные государства продолжают воевать с Россией руками украинцев. Главари киевского режима встали на путь истребления украинского народа, однако противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Американская сторона уверяет, что не изменила свою позицию по данному вопросу, хотя осуждать атаку ВСУ на Курскую область Вашингтон не собирается. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что атаки украинских боевиков на Курскую область — это "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США".

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