ФСБ задержала россиянку по подозрению в госизмене

Она передала противнику данные о спасателях

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали гражданку России по подозрению в государственной измене.

Как стало известно УФСБ по ДНР, женщина собирала и передавала противнику данные о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских ударов. Установлено, что переданная информация могла использоваться противником для повторного нанесения ударов.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, передает ТАСС. Расследование дела продолжается.

Накануне сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону сотрудницу воинской части Южного военного округа (ЮВО), которая передала украинской разведке данные об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Возбуждено дело о госизмене.

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